Prefeitura busca regularizar áreas da Suframa ocupadas irregularmente em Manaus

Manaus(AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhado pelos titulares das secretarias municipais de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis, e Infraestrutura (Seminf), Renato Júnior, se reuniu, na manhã desta terça-feira (16), com o novo titular da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Bosco Saraiva, para discutir projetos que visam a regularização de áreas da Suframa, que estão sendo ocupadas irregularmente, como a comunidade Coliseu, na Zona Sul.

A expectativa é que a conversa realizada na sede da instituição, no Distrito Industrial, Zona Sul da capital amazonense, avance e que a regularização fundiária ocorra já no segundo semestre deste ano.

“Discutimos demandas que temos em comum para que possamos melhorar a cidade de Manaus na questão da regularização fundiária e asfaltamento de áreas que pertencem à Suframa. São áreas que precisam ser regularizadas para que a prefeitura consiga emitir títulos definitivos e também fazer a infraestrutura dessas ocupações. A pauta avançou bastante neste sentido, para que possamos dar celeridade, para que possamos realizar esses serviços ainda no Plano de Verão”, enfatizou Almeida.

Reunião para discutir a regularização de terras de áreas da Suframa Foto: Divulgação

De acordo com Bosco Saraiva, iniciativas como essa são fundamentais para garantir segurança social às pessoas que vivem em áreas de risco, sem acesso aos serviços básicos oferecidos pela Prefeitura de Manaus. “Foi uma excelente reunião com pautas positivas para Manaus e para a área da Suframa. Isso nos deixa muito felizes”, destacou Saraiva.

Outro tema discutido no encontro foi a construção do museu do Distrito Industrial, que está presente no programa “Mais Manaus”.

O secretário da Seminf, Renato Junior, destacou a discussão com a Suframa para um entendimento em relação à competência sobre o asfaltamento no entorno do Distrito Industrial.

“A reunião foi muito positiva e eu não tenho nenhuma dúvida de que, nessa gestão do superintendente osco Saraiva, iremos inibir quaisquer tipos de problema ou empecilho, para que possamos entrar nessas áreas e avançar cada vez mais”, assegurou.

*Com informações da assessoria

