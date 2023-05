Consultor de carreira revela os segredos para se sair bem em uma entrevista de emprego

Após conseguir se destacar na triagem de currículos, chega o momento da entrevista de emprego, e até mesmo os profissionais mais experientes podem sentir um frio na barriga durante essa etapa do processo de seleção. Para o consultor de carreira Matheus Arcanjo, saber o que falar e como se portar pode aumentar as chances de conseguir o emprego dos sonhos.

Ele explica que é fundamental que o candidato tenha em mente que a entrevista de emprego é o momento que a empresa tem para conhecê-lo de uma forma mais objetiva, analisar seus comportamentos e interesses profissionais de uma forma mais direta.

“O recrutador vai identificar as suas competências comportamentais por perguntas estratégicas, além de saber um pouco mais daquela pessoa por trás de seu currículo e o que ela tem a oferecer para a organização”, explicou Arcanjo.

Ele esteve esta semana palestrando para alunos finalistas dos cursos técnicos do Centro de Ensino Literatus. A ação foi uma iniciativa do Núcleo de EmpregueHabilidades, responsável por oferecer qualificação, orientação e acompanhamento dos alunos e egressos no planejamento de suas carreiras. Aconselhamento comportamental personalizado, eventos, palestras e oficinas estão entre as principais atividades do setor.

Para se destacar

Sair de casa com antecedência, ter tido uma boa noite de sono, e ensaiar respostas para aquelas perguntas comuns em entrevistas podem ajudar o profissional a sentir-se mais confortável e evitar o nervosismo.

Conforme Matheus Arcanjo, para se destacar na entrevista de emprego é preciso que o profissional toque na dor da empresa, mostrando-se como a solução para o problema. “O ideal é que antes da entrevista o candidato estude ao máximo a empresa e as suas maiores necessidades”, indica.

Outra orientação do consultor de carreira é que durante a entrevista o candidato não fale mal da empresa que trabalhou anteriormente.

“Fale sobre suas competências, experiências bem sucedidas, e aproveite o momento para perguntar sobre processos e rotinas da empresa, isso demonstra interesse em fazer parte da organização”, disse.

*Com informações da assessoria

