Corinthians divulga relacionados para duelo contra o Fluminense com Renato Augusto de volta

O Corinthians encerrou na manhã deste sábado a preparação para enfrentar o Fluminense, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A grande novidade do Timão na partida será o retorno de Renato Augusto, que se recuperou de lesão no joelho e pode voltar aos gramados depois de quase dois meses.

Cássio e Fagner, que não atuaram contra o Argentino Juniors por questões físicas, estão totalmente recuperados e vão para o jogo contra o Tricolor Carioca.

O volante Paulinho é baixa na equipe de Vanderlei Luxemburgo. O camisa 15 sofreu entorse no joelho esquerdo na partida de Buenos Aires e ainda não tem previsão de retorno aos gramados. Cantillo segue como ausência na lista de relacionados.

Um provável Corinthians para escalar o Fluminense tem: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Murillo, Matheus Bidu; Roni, Fausto, Maycon, Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto. A tendência é que Renato Augusto inicie no banco de reservas e ganhe alguns minutos no segundo tempo.

Corinthians e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. O jogo é de extrema importância para o Timão, que não vence há oito jogos e se encontra na zona de rebaixamento do Brasileirão, com cinco pontos.

Veja como foi o treino:

Os atletas começaram as atividades com uma ativação na academia e seguiram para o aquecimento no campo 3. Em seguida, Vanderlei Luxemburgo organizou um trabalho tático e de bolas paradas visando o confronto de domingo.

