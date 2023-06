Curso de bioinstrumentos incentiva a valorização da cultura amazônica

Manaus (AM) – O curso de Bioinstrumentos Amazônicos iniciou suas aulas na última segunda-feira (12/06) com todas as 15 vagas disponíveis preenchidas. A atividade encerrou as inscrições no dia 6 de junho, e acontece na sede do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, localizado no Sambódromo.

“É um momento único, no qual o Amazonas toma posse daquilo que é seu com instrumentos feitos a partir de elementos da própria floresta, e com sons maravilhosos e únicos”, disse o maestro Davi Nunes, diretor do Liceu.

A iniciativa visa estimular um processo criativo de confecção de instrumentos musicais de percussão e efeitos sonoros, utilizando organismos naturais, como por exemplo, cuias, sementes, ouriços, dentre outros.

Ao término do curso, será criado um Grupo de Prática de Bioinstrumentos Amazônicos, fazendo com que os alunos consigam um espaço para atuar profissionalmente na confecção e na música dos instrumentos fabricados por eles.

Vânia Rosas, aluna da oficina, disse que tem interesse em entrar no mercado musical e trabalhar com os bioinstrumentos que está aprendendo a confeccionar. “Assim que vi o anúncio, já tive interesse em fazer, por ter certeza de que é algo que eu vou me adaptar bem, e que vai agregar na minha carreira. Eu com certeza quero muito participar do grupo”, reiterou.

O curso é ministrado pelo cantor, músico e poeta amazonense Celdo Braga. De acordo com o instrutor, o objetivo é que os instrumentos, além da sonoridade, possuam a estética de obras de arte. “Eu tenho certeza que a primeira coisa que estes alunos aprenderão é amar o Amazonas. A gente não ama o que não conhece”, afirmou Celdo, que já enxerga as oportunidades que os futuros artesãos encontrarão em suas vidas profissionais e financeiras.

De acordo com a diretoria da escola de artes, já estão previstas novas turmas para o curso a partir do segundo semestre letivo de 2023, com data de inscrições a divulgar.

O Curso de Bioinstrumentos é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro.

*Com informações da assessoria

