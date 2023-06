Oficina de grafismo corporal indígena promove conhecimento ancestral

A oficina acontece no Centro Cultural dos Povos da Amazônia nesta quarta-feira, 14 de junho

Manaus (AM) – Com uma grande programação voltada à cultura indígena, a Amazon Poranga Fashion promove nesta quarta-feira, 14, a partir das 14h, a Oficina de técnicas de iniciação ao grafismo corporal indígena, ministrada pelo artista Amadeu Sateré-Mawé. As inscrições são feitas através de formulário online. São 20 vagas.

O objetivo é proporcionar o contato inicial dos alunos com os processos de confecção da tinta de jenipapo, técnicas de mistura de tintas, manuseio dos acessórios para prática do grafismo e conhecimentos acerca dos saberes do grafismo corporal.

Segundo Amadeu, a ideia é agregar, juntamente com os parentes, e compartilhar experiências em um espaço onde a diversidade indígena é destaque e poder complementar e aprender.

“É uma troca de conhecimento e identidade para a moda e expansão de cultura para com esse mundo da moda como inclusão e desconfiguração desse padrão colonial”, explica o artista.

O Amazon Poranga Fashion busca fomentar a Economia Criativa e o empreendedorismo com foco na arte e na moda amazônica, criando um espaço de visibilidade e conexão entre seus agentes produtores através de atividades tais como desfiles, exposições, roda de negócios e oficinas diversas.

O evento tem o apoio do Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Associação Amazônia de Produção, Organização e Incentivos Artísticos (Apoiar).

De acordo com o secretário de Cultura do Estado, Marcos Apolo Muniz, essa é mais uma oportunidade para conhecer e aprender mais sobre conhecimentos tão importantes.

“A cultura indígena, evidenciada pelo Amazon Poranga Fashion, é de suma importância para o protagonismo desse povo que faz parte de nossa identidade amazônica. Com destaque ao empreendedorismo, as oficinas e rodas de conversas revelam o entendimento acerca dos saberes ancestrais”, conclui Marcos Apolo.

Para participar dessa e de outras oficinas do evento, é preciso se inscrever através do link: https://acesse.one/nPtHu. Mais informações acesse @amazonporanga no Instagram.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vídeo: Galpão do Boi Caprichoso pega fogo em Parintins nesta terça-feira (13)

Documentário estreia nesta quinta no Cine Casarão

Leão Lobo faz revelações sobre camarim de Dudu Camargo no SBT: ‘Cheiro insuportável’