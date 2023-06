Após revelar o sexo do bebê, Bruna Biancardi divulga nome de filha com Neymar

Dias após revelar o sexo da filha com o jogador Neymar, a influenciadora Bruna Biancardi usou suas redes sociais para revelar o nome do bebê, a filha do casal se chamará: Mavie. O significado do nome, em francês, é Minha Vida (Ma: minha, Vie: vida).

O casal conhecido como “Bruney”, reuniu amigos e familiares na mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, no último sábado (24) para celebrar o chá revelação do primeiro filho.

O atleta, que pediu desculpas publicamente à influenciadora após rumores de uma suposta traição na véspera do Dia dos Namorados, não compartilhou muitos detalhes do evento. Ao contrário de Biancardi.

Ela postou detalhes do convite, que vinha dentro de uma caixa decorada, tinha as iniciais do casal, uma mensagem especial e uma vela aromatizante.

Eles escolheram roupas brancas e com brilhos, e para decoração, flores e um carrossel vintage de parque de diversão.

O casal esteve em evidência nos últimos meses Foto: Reprodução Redes Sociais

