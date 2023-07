Dia do Conservadorismo agora é lei em Manaus

Manaus (AM) — Agora é oficial. O dia 10 de março é Dia do Conservadorismo no calendário oficial da cidade de Manaus. A proposta do vereador Raiff Matos (DC) virou a lei nº 3.087 de 3 de julho de 2023 após a sanção do prefeito David Almeida.

O objetivo da proposta é estimular o conhecimento sobre o conservadorismo, principalmente nas escolas de Manaus. Esse conhecimento é importante, na avaliação do vereador, uma vez que, nos últimos 50 anos, a sociedade brasileira viveu sob uma forte influência de ideias marxistas e esquerdistas, principalmente nas escolas e nas universidades, através do ensino de sociologia, filosofia e outras ciências humanas.

“Infelizmente, há uma doutrinação ideológica muito grande nas universidades e nas escolas. Os autores conservadores não são citados. Precisamos rever isso porque o conhecimento deve ser amplo e refletir o pensamento da maioria da sociedade” , justificou

O conservadorismo pode ser entendido como uma filosofia de vida que orienta a ação política, econômica e social de determinados indivíduos ou grupos. Está intimamente ligado aos valores tradicionais. Opõe-se às mudanças radicais ou violentas e defende a permanência de instituições que geraram bons frutos ao longo do tempo, segundo afirma Roger Scruton, filósofo que vem popularizando o conhecimento sobre o conservadorismo.

“Quando falamos de conservadorismo, estamos falando de dar voz à família, à igreja e à comunidade local, além de seus usos e costumes. Os estudantes precisam saber mais sobre esses valores e essa base fundamental da sociedade” , afirmou o vereador.

Segundo a lei, a data deverá ser incluída na agenda dos departamentos municipais de cultura e educação e, neste dia, poderão ser realizados eventos sobre o Dia do Conservadorismo, a exemplo de debates, palestras, rodas de conversa sobre os precursores do conservadorismo e incentivo à literatura, a fim de disseminar informações e estimular o raciocínio no processo de construção do cidadão.

*Com informações da CMM

