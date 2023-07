Faculdade promove nova temporada de bolsas para cursos de graduação e pós-graduação em Manaus

Acontece até o dia 10 de julho, mais uma edição do Concurso de Bolsas do Centro Universitário CIESA, UniCIESA. Uma ótima oportunidade para todos aqueles que buscam fazer de 2023 um ano diferente.

A instituição disponibilizará mais de 1000 bolsas de estudo com descontos de até 75% para os cursos de graduação e pós-graduação que iniciarão no segundo semestre de 2023.

O reitor do CIESA, Dr. Luiz Antônio Campos Corrêa, expressou grande entusiasmo com esta iniciativa “Este concurso de bolsas visa prestigiar a educação contínua em nível de graduação e pós-graduação. Acreditamos que o acesso a uma educação de qualidade deve ser democratizado, e esta é uma das formas que encontramos para retribuir à nossa comunidade”, disse Correa.

O UniCIESA se orgulha de ser uma instituição genuinamente amazonense, com uma localização privilegiada. Essa oportunidade única que abre as portas para um futuro de sucesso e realizações para todos os contemplados.

Inscrições e resultado

As inscrições para o concurso começaram dia 22 de junho e seguem até 10 de julho de 2023, exclusivamente pela internet pelo site. Para concorrer às bolsas nos cursos de graduação os candidatos deverão se inscrever pelo endereço https://admlsm.wixsite.com/ciesabolsas2023 e para concorrer as bolsas de Pós-graduação as inscrições são pelo endereço https://admlsm.wixsite.com/posciesabolsas2023

A distribuição das bolsas será baseada na classificação dos candidatos no processo seletivo, detalhada no edital disponível no site. Para os cursos de Pós-graduação os candidatos serão selecionados a partir da média global do histórico escolar da graduação. Já os candidatos para os cursos de graduação e superior tecnológico irá beneficiar com bolsa os candidatos que tiverem melhor nota na redação do Enem ou em média do histórico escolar de nível médio.

Sobre os cursos

Os candidatos poderão concorrer a vagas nos cursos de Bacharelado em Administração, Bacharelado em Ciências Contábeis, Bacharelado em Ciências da Computação, Bacharelado em Direito, Curso Superior Tecnológico em Análise de Desenvolvimento de Sistemas, Curso Superior Tecnológico em Design de Moda, Curso Superior Tecnológico em Gastronomia, Curso Superior Tecnológico em Estética e Cosmética, Curso Superior Tecnológico em Segurança Privada e Curso Superior Tecnológico em Organização de Serviço Judiciário.

Nos cursos de Pós-graduação as vagas são para as Especializações em Direito Civil e Processual Civil, Direito Penal e Processual Penal, Direito Público: Constitucional e Administrativo, Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário, Direito Tributário e Legislação de Impostos e ainda os MBAs.

As bolsas são exclusivamente para os cursos na modalidade presencial, permitindo que os alunos beneficiados tenham a experiência completa da vida universitária. “Queremos que esses alunos tenham acesso ao contato direto com professores, laboratórios, bibliotecas e todas as atividades extracurriculares que oferecemos”, disse Corrêa.

A Comissão de Seleção e Gestão das Bolsas de Estudos do Centro Universitário CIESA esclarece que os interessados deverão cumprir rigorosamente os prazos estipulados no cronograma de envio dos documentos e que a concessão das bolsas só acontecerá após aprovação da análise e comprovação dos candidatos inscritos. O resultado final dos contemplados com as bolsas será divulgado no portal do CIESA dia 12 de julho de 2023.

