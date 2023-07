Equipe Just Motors Racing conquista o pódio da 4ª etapa do Campeonato Amazonense de Kart

Manaus (AM) – A equipe de pilotos Just Motors Racing conquistou as duas primeiras posições na 4ª etapa do Campeonato Amazonense de Kart, realizada no sábado (15), no kartódromo da Vila Olímpica de Manaus.

Na categoria Graduados, a principal da competição, a equipe Just Motors levou a primeira posição com o piloto Márcio Pavanely, atual campeão; e o segundo lugar com Paulo De’Carli Filho, que ano passado conquistou o vice-campeonato. Em terceiro, ficou Luís Santana, que não faz parte da Just Motors, mas é o atual líder do campeonato.

“Estamos com chance real de repetirmos o resultado do ano passado, quando Márcio e eu fomos campeão e vice, respectivamente. O foco deste ano, da equipe, é conquistar as três primeiras posições do campeonato 2023”, avalia o piloto e dono da Just Motors Racing, Paulo De’Carli Filho.

De acordo com De’Carli Filho, a Just Motors Racing, na categoria Graduados, teve três pilotos no pódio: além dele e Pavaneli, o piloto Filipe Pinto conquistou a quinta colocação. Paulo Neto e Emerson Paxa não ficaram entre os 5 melhores tempos, mas conseguiram pontuar bem para o campeonato.

Equipe Just Motors nas primeiras colocações do Campeonato de Kart Foto: Divulgação

Já na categoria Novatos, o piloto Cacá De’Carli, também da Just Motors Racing, ficou em segundo lugar; e Matheus De’ Carli em 5º. Os dois são filhos de Paulo De’Carli Filho, que tem três filhos na competição.

“O Cacá está disputando o campeonato com grande chance de ser campeão na categoria Novatos. Se isso acontecer, ele passa para a categoria Graduados e ano que vem poderei competir com dois dos meus três filhos”, comentou De’Carli Filho.

A superintendente de Marketing, Comunicação e ESG do Grupo Atem, Paula Vieira, destaca o papel da equipe Just Motors Racing em fortalecer o automobilismo no estado. “A Atem acredita não apenas no potencial dos pilotos na competição, mas também no projeto maior que eles desenvolvem de fortalecer o automobilismo no Amazonas”, avalia. “Ficamos felizes em saber que eles conquistaram o pódio”.

*Com informações da assessoria

