Amazonas recebe pela primeira vez “Operação Leva Tudo” da varejista NovoMundo .Com

Manaus (AM) – Quatro dias de super desconto. É o que promete a varejista NovoMundo. com, um dos principais players do Centro-Norte do país, com a primeira edição da campanha Operação Leva Tudo no Amazonas. Entre os dias 20 e 23 de julho, diversas linhas de produtos estarão com desconto de até 40%, além de condições facilitadas de pagamento no carnê e no cartão, em todas as lojas do Estado.

“A Operação Leva Tudo é uma das campanhas mais fortes da Novo Mundo, e desta vez será feita em um formato especial para o Estado do Amazonas. Todas as lojas da região terão ofertas atraentes, com produtos com desconto de até 40%. Outra novidade é que também lançamos o Empresta Fácil, que proporcionará uma nova opção de crédito, com muito menos burocracia, ajudando nossos clientes a viabilizar a compra dos produtos desejados. Firmamos importantes parcerias para termos lotes com preços especiais e também teremos os produtos de mostruário com uma boa margem de desconto”, afirma João Silva, Diretor de vendas da Novo Mundo.

A ação ocorrerá nas cidades de Itacoatiara, Manaus e Manacapuru.

Novo Mundo Resolve

Além de empréstimos facilitados que podem ser feitos via FGTS, consignado ou pessoal, com muito menos burocracia, a rede varejista NovoMundo. Com também oferece outros serviços pela Novo Mundo Resolve como: Instalação, Limpeza, Impermeabilização e Dedetização, garantindo uma jornada diferenciada, integrada e acessível.

Lojas físicas no Amazonas

Loja 420 – 7 de Setembro

Avenida 7 de Setembro, 806 – Centro

Manaus- AM

CEP: 69005-140

WhatsApp: (92) 99912-5638

Loja 423 – Multirão

Avenida Autaz Mirim, 8234 – Tancredo Neves

Manaus – AM

CEP: 69087-215

WhatsApp: (92) 99913-6116

Loja 424 – São José

Avenida Autaz Mirim, 48 – São José Operário

Manaus – AM

CEP: 69085-000

WhatsApp: (92) 99913-9602

Loja 425 – Manoa

Av. Francisco Queiroz, 240 – Cidade Nova (Manôa)

Manaus – AM

CEP: 69090-741

WhatsApp: (92) 98816-2698

Loja 427 – Alvorada

Rua Criciúma,100 – Alvorada I

Manaus – AM

CEP: 69043-140

WhatsApp: (92) 99913-6111

Loja 429 – Zumbi

Rua Cosme e Ferreira, 5836 – Zumbi dos Palmares

Manacapuru – AM

CEP: 69084-425

WhatsApp: (92) 98563-8348

Loja 430 – Itacoatiara

Av. Parque, 817, Centro

Itacoatiara – AM

CEP: 69100-003

WhatsApp: (92) 99913-8967

Loja 460 – Cidade de Deus

Av. Nossa Senhora de Fatima, nº 571, Cidade de Deus

Manaus – AM

CEP: 69057-450

WhatsApp: (92) 99455-3967

Loja 461 – Porto

Rua dos Bares n.º 107. Centro

Manaus – AM

CEP: 69005-020

Loja 462 – Educandos

Avenida Leopoldo Peres nº 309, Qd 26 Lt 167. – Educandos

Manaus – AM

CEP: 69070-250

Loja 463 – Compensa

Rua Hipólito da Costa, nº 17 – Compensa

Manaus – AM

CEP: 69030-180

Loja 464 – Iranduba

Avenida Amazonas, nº 602 – Centro

Manaus – AM

CEP: 69415-000

Sobre

A NovoMundo. com , empresa do Grupo Martins Ribeiro que conta também com dois dos maiores shoppings atacadistas do país – Mega Moda Shopping e Mega Moda Park, Montreal Colchões e Estofados, entre outras, é uma das maiores redes de varejo do Centro-Norte do país.

Fundada em 1956, atualmente possui mais de 150 lojas espalhadas por 9 estados e Distrito Federal, e mais de 10 milhões de clientes atendidos.

*Com informações da assessoria

