Líder na região Norte, Grupo Nova Era aposta no crescimento das lojas autônomas

Manaus (AM) – O mercado de lojas autônomas, onde o cliente é protagonista do processo de compra, começa a se expandir na região Norte. O Grupo Nova Era, maior rede atacadista e de distribuição da região e quarto no ranking dos maiores do Brasil na modalidade atacado de autosserviço, no ranking ABAD/Nielsen 2023, vem expandindo sua atuação no segmento, com a marca Lutti by Pátio.

Nos cinco primeiros meses do ano, o grupo, que já contava com uma unidade nesse formato, inaugurou mais seis, instaladas em condomínios de Manaus. A previsão é inaugurar mais cinco lojas até o mês de agosto. As lojas autônomas do Grupo Nova Era contam com a parceria da startup Lutti.

Dependendo da escolha do empreendimento, as lojas podem levar o nome de uma das marcas que fazem parte da empresa, Pátio Gourmet e Pronto +. Nos próximos meses, os condomínios que ganham uma loja autônoma são: Concept, Vida, Marina Rio Bello, Ephigênio Salles e Reserva Inglesa.

O fundador e CEO da Lutti, Paulo Victor Holanda, ressalta que 2023 é um ano de expansão do formato de lojas autônomas que levam no nome as marcas do Grupo Nova Era.

“A primeira unidade foi inaugurada em 2021 e tem alcançado excelentes resultados. Nesse período, conseguimos aperfeiçoar ainda mais o modelo, para entregar um serviço de qualidade e eficiência aos clientes”, disse.

Segundo ele, a adesão dos clientes a esse modelo de negócio foi surpreendente e a procura dos condomínios tem superado as expectativas.

“Acredito que a comodidade e a oferta de um mix de produtos que atendem a diferentes necessidades, além da adoção de tecnologia eficiente, é que fazem a diferença”, afirmou.

Nesse modelo de supermercado, o cliente é responsável por toda a experiência de compra, ou seja, ele vai até a unidade, escolhe o produto e finaliza o pedido de maneira rápida, prática, tendo como aliado principal a tecnologia. Todo o processo é feito de maneira individual e personalizada, conforme a sua necessidade.

O Grupo Nova Era está presente nas capitais dos estados do Amazonas, Rondônia e Roraima. Fazem parte da rede, as marcas Superatacado Nova Era, com 17 lojas, Pátio Gourmet, com 03 unidades, e Barato e Pronto, supermercados de vizinhança com 7 estabelecimentos. A rede também possui o Teu Card, cartão próprio do grupo.

O Grupo Nova Era atua há 41 anos no Norte. Por dois anos consecutivos, se mantém como o maior atacadista e distribuidor da região, conforme ranking ABAD/Nielsen 2023. O ranking é organizado pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad) e leva em consideração o faturamento das empresas no ano base 2022. No caso do Nova Era, o dado que o coloca nessa posição é o faturamento alcançado de R$ 2,32 bilhões, no ano passado, englobando apenas as 10 unidades do Superatacado, instaladas de Manaus.

