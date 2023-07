Estreia do filme “Barbie” lota os cinemas de Manaus e cria onda cor de rosa

Manaus (AM) – Não basta ser fã, é preciso demonstrar. A frase ganhou contornos reais nas salas de cinema de Manaus, na estreia do filme “Barbie”. Na Rede Cinépolis do Shopping Ponta Negra, os fãs puderam mostrar seu amor à boneca mais famosa do mundo ditando o tom rosa das sessões.

Vestidas com o mesmo cropped (uma peça de roupa curta) onde se lia Barbie, três amigas planejaram com antecedência a ida à sessão de estreia do filme: são elas a empresária Andreia Mattos, a fisioterapeuta Andreza Sara e a engenheira civil Nelcimara Lima. Elas se vestiram juntas e os detalhes na cor rosa não poderiam faltar: desde o relógio pink, até sandálias, bolsas, cintos e outros acessórios.

A ideia foi de Andreia que viu o modelo da blusa em uma loja e logo lembrou das amigas. “Eu dei o cropped de presente pra elas e falei: nós vamos assim ao cinema. Elas não pensaram duas vezes e aceitaram”, conta Andreia. Mas é Andreza Sara quem explica o motivo da demonstração de amor à boneca: “É a primeira vez que fazemos isso, porque tem um sentimento especial, ligado à infância”, explica a fisioterapeuta que revela ter colecionado ao menos 15 modelos da boneca.

As três amigas aproveitaram todos os espaços instagramáveis para registrar o momento, deixando claro que são verdadeiras Barbie girls. Do carro tradicional da boneca, à caixa da Barbie e um painel de Super Star.

Para provar que a boneca une várias gerações, mãe e filha se vestiram de rosa para prestigiar a estreia do filme. A empresária Marizete Melo e a filha Maitê Campeão, de 12 anos, estavam registrando o momento pós sessão em um dos espaços instagramáveis do Shopping Ponta Negra. É a filha Maitê que revela quem é mais fã da boneca: “Eu adoro a Barbie, mas a mamãe tem um monte”, conta a filha. Marizete confirma dizendo que devem ser mais de 10 modelos. Mas a ideia de irem de rosa foi mesmo de Maitê que convenceu a mãe a prestar essa homenagem à Barbie.

Também tem quem seja mais fã do rosa do que mesmo da boneca. É o caso da empresária Auxiliadora Franco, que veio de Manacapuru com o marido especialmente para a sessão de estreia do filme. O look: rosa dos pés à cabeça. “Eu nem sou fã da Barbie, eu gosto mesmo é do rosa e vim mais pelo filme mesmo. A gente veio de Manacapuru e volta hoje mesmo”, revela.

Cosplays e algodão doce

O Shopping Ponta Negra promove neste sábado (22) uma ação com cosplays da Barbie e do Ken, personagens do filme. Eles estarão disponíveis para foto no painel alusivo ao filme e também será distribuído algodão doce para quem registrar fotos com eles.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Barbie chega em shopping de Manaus com estreia do filme e ações com personagens

”Barbie” e ”Os Aventureiros – A Origem” terão sessão inclusiva gratuita em cinema de Manaus

Filme da Barbie está gerando alto crescimento no setor de estética e beleza brasileiro