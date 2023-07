”Barbie” e ”Os Aventureiros – A Origem” terão sessão inclusiva gratuita em cinema de Manaus

A iniciativa é voltada para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA),

Manaus (AM) – Neste mês, as salas de cinema da rede Cinépolis vão oferecer duas sessões inclusivas no Millennium Shopping. A iniciativa é gratuita voltada para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), basta a família apresentar a carteira de identificação, carteira da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) ou o laudo médico. No dia 22, às 13h45, o filme exibido será Os Aventureiros – A Origem, e no dia 29, será a vez da Barbie.

A sessão é totalmente adaptada para crianças com distúrbios sensoriais e suas famílias. Por isso, durante o filme, as luzes permanecem parcialmente acesas, o volume do som é reduzido, e a circulação da plateia é livre.

“A ideia é oferecer um ambiente confortável para as crianças e suas famílias que, muitas vezes acabam deixando de lado o convívio social por receio da reação das pessoas e do próprio autista em passeios como esse”, destacou a coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier.

A sessão também estará aberta ao público em geral, que poderá adquirir os ingressos na bilheteria do cinema, no piso G3, ou através do site Ingressos.com.

Por tempo indeterminado, de segunda a sexta-feira, todos os clientes do Millennium Shopping terão desconto de 50% no ingresso para os filmes em cartaz (exceto pré-venda e pré-estreia).

Entre as vantagens da Cinépolis do Millennium Shopping estão o conforto e a comodidade que o consumidor possui em poder estacionar praticamente na porta do cinema.

Na última segunda-feira (17), o Millennium passou a contar com um espaço Instagramável da Barbie para o público interagir e registrar o lançamento do tão esperado filme da boneca mais amada do mundo que acontecerá na próxima semana, dia 20.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Filme da Barbie estreia nesta quinta-feira; confira detalhes

Palestras gratuitas promovidas pelo Amazonas Green Jazz Festival iniciam sexta-feira

Fãs de Barbie em Manaus ganham encontro e cenários instagramáveis em shopping