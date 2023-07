Filme da Barbie está gerando alto crescimento no setor de estética e beleza brasileiro

É hoje! O longa-metragem Barbie chega aos cinemas neste dia 20. Estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, o filme conta com a direção de Greta Gerwing e é um dos lançamentos mais aguardados do ano. A boneca está ganhando a atenção de muitos fãs e críticos, que não pouparam elogios nas sessões de pré-estreia.

Bárbara Millicent Roberts, ou melhor, Barbie, foi criada em 1959 por Ruth Handler, esposa de Elliot Handler, co-fundador da empresa norte-americana Mattel. A boneca sempre foi um símbolo de riqueza, beleza, moda e inteligência. Mas, principalmente, um sucesso enorme de vendas. Segundo dados divulgados pela BBC, uma Barbie é vendida no mundo a cada 3 segundos, e mais de 58 milhões de unidades da boneca são vendidas por ano.

Por conta do seu sucesso gigantesco ao longo das décadas, a figura da Barbie sempre serviu como referência para milhares de meninas. A influência afetou diversas garotas que aprenderam a importância de cuidados com saúde, beleza e estética. Esse marco cultural fez com que mulheres se dedicassem à aparência, ao mesmo tempo que mostrava ser um símbolo de empoderamento com suas variadas profissões. Entretanto, o externo sempre teve um peso muito maior.

De acordo com Ana Paula Delchiaro, gerente de marketing do CEBRAC (Centro Brasileiro de Cursos), a estética carrega um valor muito alto ainda atualmente.

“A Barbie é um ícone da beleza e do universo feminino, e uma das primeiras referências das meninas ainda na infância. Quem nunca brincou de arrumar cabelo, maquiar e até costurar novas roupas para sua Barbie? Hoje em dia, muitas dessas meninas que brincavam com suas bonecas, se dedicam à área da beleza e estética”, afirma Ana Paula.

Filme Barbie estreia no Brasil Foto: Divulgação

O mercado estético está em constante crescimento graças à fama de grandes personagens da TV cinema e, claro, lindas bonecas, como a Barbie. Conforme o relatório Aesthetic Medicine Market Size & Growth, esse setor deve ter um crescimento de 14,5% até 2030. Dessa forma, muitas pessoas podem ingressar nessa carreira e se consolidarem nessa área, seja em especializações de beleza corporal, facial ou capilar.

O CEBRAC oferece aos seus alunos o curso profissional de Beleza e Bem-estar. Por meio deles, muitas pessoas podem se capacitar para atuar no mercado estético e de saúde. Esses cursos dão ao estudante a oportunidade de adquirir experiências profissionais, inovar em suas práticas e estruturar seu próprio negócio.

Se você planeja ingressar no mercado da estética e começar sua jornada no mundo profissional, conheça o CEBRAC e se especialize na sua área de interesse!

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Fãs da Barbie ‘encontram’ boneca em cenários especiais preparados em shopping de Manaus

”Barbie” e ”Os Aventureiros – A Origem” terão sessão inclusiva gratuita em cinema de Manaus

Filme da Barbie estreia nesta quinta-feira; confira detalhes