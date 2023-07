Barbie chega em shopping de Manaus com estreia do filme e ações com personagens

Manaus (AM) – O Shopping Ponta Negra também se rendeu ao universo cor-de-rosa do filme “Barbie”, que estreia nesta quinta-feira (20), e recriou um espaço instagramável com o clássico carro da boneca, além de promover uma ação com personagens reais e a distribuição gratuita de algodão doce, neste sábado (21), no piso L3, próximo às salas de cinema, das 16h às 20h.

As ações têm o objetivo de promover o filme “Barbie”, que está disponível em 17 sessões na Rede Cinépolis do Shopping Ponta Negra, e também divertir o público.

“É uma personagem que está na memória afetiva de crianças e adultos, que traz muitas mensagens. Queremos apenas que o público sinta o clima do filme antes mesmo de entrar na sala de cinema”, afirma a gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

No sábado, personagens caracterizados da versão tradicional de Barbie e Ken vão animar o público e estarão disponíveis para fotos. Para ganhar o algodão doce, basta registrar uma foto na imagem do carro da Barbie.

Sobre o filme

No fabuloso live-action da boneca mais famosa do mundo, acompanhamos o dia a dia em Barbieland, o mundo mágico das Barbies, onde todas as versões da boneca vivem em completa harmonia. Porém, uma das bonecas, interpretada por Margot Robbie, começa a perceber que talvez sua vida não seja tão perfeita assim e se questiona sobre o sentido de sua existência. Logo, sua vida no mundo cor-de-rosa começa a mudar e, eventualmente, ela é expulsa de Barbieland e forçada a viver no mundo real.

*Com informações da assessoria

