Cursos EAD da Escola do Legislativo seguem com inscrições até o dia 31 de julho

Manaus (AM) – As inscrições para 91 cursos EAD da Escola do Legislativo Léa Alencar Antony, da Câmara Municipal de Manaus (CMM), seguem até a próxima segunda-feira (31). Na lista ofertada para o público estarão cursos com temáticas sugeridas pela Casa Legislativa. As aulas iniciam no dia 1º de agosto pela plataforma, de forma gratuita.

Para o mês de agosto, 12 cursos com temáticas trazidas pela CMM serão ofertadas para a população: LGPD: Introdução e aplicação da Lei Geral de Dados; Entendendo a Zona Franca de Manaus; Síndico profissional; Treinamento Básico Operacional; Noções Básicas de Capelania; Auxiliar de Hotelaria; Gestão de Pessoas; Informática Básica; Social Mídia Marketing; Informática Avançada; Estratégias e Práticas para Crianças com TEA; Mercado de Trabalho, Legislação e Direitos para PCDs.

O diretor da Escola do Legislativo da CMM, Maurício Brilhante, destacou que os dois últimos cursos – Estratégias e Práticas para Crianças com TEA e Mercado de Trabalho, Legislação e Direitos para PCDs – foram criados a partir de temas apresentados pelo projeto Câmara Cidadã, realizado na zona sul de Manaus. Segundo ele, é papel da Escola do Legislativo e do parlamento acompanhar as mudanças na sociedade.

“A Câmara Municipal, como um poder público, está focando em atender esses tipos de demandas. São mudanças que acontecem na sociedade e a orientação do presidente da Casa, vereador Caio André, é que a gente vá acompanhando, tanto os servidores quanto às pessoas que não são servidores, para que se qualifiquem. Acredito que essa é a grande vantagem dos cursos EAD. A nossa estrutura é pequena, uma estrutura enxuta. Nós não conseguiríamos ter 800 alunos num curso aqui, mas podemos ter 800 alunos em um curso em EAD”, afirmou o diretor.

Inscrições

Tanto as inscrições quanto os cursos são disponibilizados pelo link www.cmm.am.gov.br/escola. Os interessados terão até o dia 31 de julho para se inscrever e cada pessoa poderá fazer o registro em até três cursos. As aulas são ministradas em formato de vídeo e poderão ser concluídas até o dia 31 de agosto, com direito a certificado da Escola do Legislativo.

Ao todo serão concedidas 30 mil vagas para 91 cursos EAD, que estão divididos em 6, 12, 20, 30, 40, 60 e 80 horas pela plataforma.

*Com informações da CMM

