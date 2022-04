Escola do Legislativo da CMM disponibiliza cursos para qualificação de servidores

Ainda estão abertas até o dia 29 as inscrições para os cursos online, que estarão com acesso aberto aos inscritos dia 2 de maio, no site da EscolegisCMM

Manaus (AM) – Ambos vão até o dia 29 de abril e terão direito a certificado de conclusão. As aulas serão realizadas no auditório Zany dos Reis, na CMM. Para a diretora da Escola do Legislativo, Débora Cavalcante, os cursos são essenciais na formação do servidor público, mas os conteúdos também são muito bem aproveitados para quem trabalha no setor privado.

Ainda estão abertas até o dia 29 as inscrições para os cursos online, que estarão com acesso aberto aos inscritos dia 2 de maio, no site da EscolegisCMM, e com possibilidade de concluir o curso até o fim daquele mês, além de baixar as aulas por meio de aplicativos gratuitos nas lojinhas Android ou Apple.

Os cursos online são de: Auxiliar de Departamento Pessoal – Noções básicas (20 horas); Cuidados com a Saúde do Idoso (20 horas); Educação Especial (20 horas); Elaboração do Plano de Compras e Contratações (20 horas); Gestão de Eventos (20 horas); Introdução ao Mapeamento de Processos (20 horas); Libras Avançado (20 horas); Técnicas de Recepcionistas para Clínicas Médicas e Odontológicas (20 horas); Espanhol Básico (20 horas); Informática Básica (20 horas); e Inglês Básico (20 horas).

Cetam

Também serão iniciados na sede da CMM, na sala de aula da Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony, os cursos presenciais com parceria com o Centro de Educação Tecnológica (Cetam). No turno matutino será o de Técnicas de Marketing Pessoal e no vespertino o de Técnicas de Liderança.

Com 15 horas de duração cada, os cursos de Técnica de Marketing Pessoal e Técnicas de Liderança também terão direito a certificado, recebidos no último dia do curso.

