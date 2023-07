Fluminense vence Santos e retorna ao G-4

O Fluminense conquistou uma grande vitória sobre o Santos por 1 a 0, neste sábado, pela 17ª rodada do Brasileirão. O centroavante Germán Cano foi o responsável pelo gol do triunfo do Tricolor das Laranjeiras.

Com os três pontos na conta, a equipe de Fernando Diniz chegou aos 28 pontos e subiu para a 4ª colocação de maneira provisória do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Santos estacionou nos 17 pontos e segue lutando para se distanciar da zona de rebaixamento.

Cinco lances que marcaram a partida



> !Assim não! No primeiro tempo, Leo Fernández teve a oportunidade de fazer seu primeiro gol pelo Fluminense, mas desperdiçou uma cobrança de pênalti



> !Abriu o bolso! No primeiro tempo, o árbitro amarelou quatro jogadores do Fluminense. Nino e André estavam pendurados e não enfrentam o Palmeiras



> !Ele voltou! Marlon fez sua reestreia com a camisa do Fluminense, mas participou apenas do primeiro tempo, sendo substituído por Lima no intervalo



> Faz o L! Quando o jogo parecia morno, Jhon Arias fez bela jogada pelo lado direito e cruzou rasteiro para Germán Cano chegar finalizando e abrir o placar



> Ficou no quase. Nos acréscimos, Jhon Arias fez bela jogada pelo lado esquerdo, mas sua finalização acabou em uma grande defesa de João Paulo

Como foi o primeiro tempo?



O Fluminense dominou as ações do jogo nos 45 minutos iniciais, mas desperdiçou a chance de abrir o placar com Leo Fernández errando uma cobrança de pênalti, que foi defendida por João Paulo. O Santos pouco assustou o Tricolor, mas a equipe de Fernando Diniz não conseguiu criar grandes oportunidades na partida.

E a etapa final?



No segundo tempo, o Tricolor buscou mais o gol e teve grande oportunidade em uma cabeçada de Yony González, que saiu tirando tinta da trave. Com a torcida apoiando e elevando a voz quando o jogo parecia morno, Jhon Arias conseguiu uma bela arrancada pelo lado direito e cruzou para Cano abrir o placar aos 31 minutos.

O que vem por aí?

Nesta terça-feira, o Fluminense viaja para enfrentar o Argentinos Juniors pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores no Estádio Diego Armando Maradona. No Brasileirão, o Tricolor volta a campo contra o Palmeiras, no sábado (5), enquanto o Santos encara o Athletico-PR, na Vila Belmiro, no mesmo dia.

*Com informações do Lance

Leia mais:

Brasileirão: jogadores do Fortaleza e Vasco fazem protesto contra o racismo

Brasil perde para França e se complica na Copa do Mundo de Futebol Feminino

Fluminense não vê problema em “dividir” Fernando Diniz com a Seleção