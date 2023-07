Fluminense não vê problema em “dividir” Fernando Diniz com a Seleção

Rio – A escolha de Fernando Diniz como técnico interino da seleção brasileira, até a chegada de Carlo Ancelotti, pegou muitos de surpresa, principalmente os torcedores do Fluminense. No entanto, segundo o “UOL, o Tricolor tinha ciência das negociações para que seu treinador comandasse o Brasil. As conversas aconteciam há cerca de um mês.

Nos bastidores, o Fluminense não vê problema em Diniz conciliar o trabalho no Fluminense com a Seleção. Esse foi um dos pontos tratados pelas partes durante a negociação, que envolveu o clube, a CBF e Branco, ídolo tricolor e coordenador de base da entidade.

Em abril, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, chegou a declarar que não cogitava liberar Diniz para a Seleção. No entanto, a possibilidade de “dividir” o treinador mudou o cenário.

“Não tem chance de o Fluminense liberar [o Diniz para a seleção], já falei isso algumas vezes. O Fluminense não libera ele em hipótese alguma. A gente tem um projeto de dois anos desenhado com ele e vamos trabalhar para que ele siga com a gente. Se ele quiser e pagar a multa… existe uma multa alta e proporcional ao tamanho do contrato. Ele deu uma entrevista recente dizendo que o Fluminense é a seleção dele, não creio que ele tenha esse desejo”, disse Mário na época aos “Donos da Bola”.

Fernando Diniz chegará à seleção brasileira com aprovação da maioria dos jogadores. O técnico foi um dos nomes pedidos pelos jogadores e é bastante querido.

*Com informações do O DIA

