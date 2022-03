Com a reta final dos Estaduais se aproximando, Tite optou por deixar nomes do futebol brasileiro de fora, para que não desfalcassem seus times

O técnico Tite anunciou a lista de 25 convocados, para duas partidas das Eliminatórias Sul-Americanas, nesta sexta-feira (11). Os adversários serão Chile e Bolívia, nos dias 24 e 29, respectivamente. A grande novidade ficou pelo fato de deixar nomes do futebol nacional de fora, chamando apenas o goleiro Weverton, do Palmeiras, e o lateral Guilherme Arana, do Atlético-MG.

A Seleção Brasileira já está classificada para a Copa do Mundo e enfrenta o Chile, no dia 24 de março, no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 19h30 (horário de Manaus), e depois encerra esta janela de jogos da Data-Fifa contra a Bolívia, no dia 29, no Estádio Hernando Siles, na altitude de La Paz, no mesmo horário.

Com a reta final dos Estaduais se aproximando, Tite optou por deixar nomes do futebol brasileiro de fora, para que não desfalcassem seus times. Gabigol, Everton Ribeiro e Pedro, do Flamengo, além de Raphael Veiga, do Palmeiras, eram nomes que estavam cotados.

Confira a lista completa de relacionados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

Laterais: Danilo (Juventus), Daniel Alves (Barcelona), Alex Telles (Manchester United) e Guilherme Arana (Atlético-MG);

Zagueiros: Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), Éder Militão (Real Madrid) e Gabriel Magalhães (Arsenal);

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paquetá (Lyon), Philippe Coutinho (Aston Villa) e Arthur (Juventus).

Atacantes: Neymar (PSG), Raphinha (Leeds), Vini Jr. (Real Madrid), Gabriel Martinelli (Arsenal), Richarlison (Everton), Antony (Ajax) e Rodrygo (Real Madrid).

*Com informações de Lance

Edição: Leonardo Sena

Leia mais:

São Raimundo é rebaixado para Série B do Campeonato Amazonense

Atleta do AM participa de Campeonato Brasileiro de Wrestling em SP

Arena Domingos Santana é inaugurada na zona Oeste de Manaus