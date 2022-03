Atleta do AM participa de Campeonato Brasileiro de Wrestling em SP

Sabrina Gama recebeu passagem aérea para participar do campeonato e disputar vaga no Pan-Americano

Manaus (AM) – Em busca de seu quinto título no Brasileiro de Wrestling, a amazonense Sabrina Gama, de 22 anos, desembarca em São Paulo nesta sexta-feira (11), para a disputa do Campeonato Brasileiro de Wrestling, que acontece neste sábado (12) às 14h30, na cidade de São José dos Campos.

A atleta conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

“É uma grande satisfação fazer parte do crescimento profissional dos nossos atletas. É trabalho do Governo do Amazonas, por meio da Faar, potencializar o talento de jovens como a Sabrina, para que esta parceria desenvolva o alto rendimento e traga medalhas para o nosso estado”, enfatizou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Há seis anos no wrestling, Sabrina coleciona dois títulos do Brasileiro Junior e dois no Brasileiro Sênior, na categoria até 53kg.

A conquista mais recente foi quando a atleta recebeu a medalha de bronze no Pan-Americano de Wrestling, disputado na cidade de Guatemala, em 2021.

“Essa viagem só está sendo possível graças ao incentivo do governador Wilson Lima, que tem apoiado demais o esporte amazonense. Sou muito grata, pois sem essas passagens cedidas, eu não teria a oportunidade de participar da participação, por isso estou muito feliz em poder representar mais uma vez o meu estado”, declarou Sabrina Gama.

Preparação

Na categoria Sênior, Sabrina vai em busca de seu terceiro título. Sobre sua preparação, a atleta amazonense diz estar segura de que irá conquistar um resultado expressivo.

“Minha preparação é sempre contínua e tem sido mais intensificada. Treino de segunda a sábado, manhã e tarde, estou ansiosa, mas muito confiante que vou trazer uma medalha para o meu Amazonas e permanecer na Seleção Brasileira de Wrestling”, concluiu a atleta.

