São Raimundo é rebaixado para Série B do Campeonato Amazonense

Manaus (AM)- O São Raimundo está rebaixado para a Série B do Amazonense. O jogo contra o Manauara EC aconteceu nesta quarta-feira (9), em jogo válido pela última rodada do Barezão 2022, na Arena da Amazônia.

Ambos os times entraram com vontade de definir logo no primeiro tempo. Enquanto Lucas Evangelista do Manauara ganhou livre na área, mas foi marcado o impedimento, o São Raimundo recebeu falta perigosa após Ramon Tanque ser derrubado na lateral da área.

Aos 20 minutos do primeiro tempo o Tufão abriu o placar na Arena da Amazônia com Ramon Tanque, que aproveitou falha do goleiro do Manauara. O time pegou gosto e estava a fim de ampliar o placar. Aos 27 minutos, Jussimar tenta de longe, mas a defesa pega.

O Manauara tentou empatar no fim do primeiro tempo com Guilherme e David Cruz, mas a bola passa por cima do gol. Com nervos à flor da pele, Evangelista do robô recebeu cartão amarelo por reclamação.

Mais gols do Manauara

Paulo Bindá/Manauara EC

No segundo tempo, o Manauara trocou passes no meio de campo e conseguiu, aos 5 minutos, empatar com gol de Matheus Sacramento, que driblou o goleiro.

O clima esquentou e o jogador do São Raimundo, Jussimar levou cartão amarelo e depois, aos 14 minutos, David Cruz foi expulso após chegar forte em Sacramento.

Com um jogador a menos, o São Raimundo sofre o segundo gol. Danilo virou para o Robô aos 17 minutos do segundo tempo. O placar na ampliou na Arena da Amazônia, para o Robô, com Potiguar. Sacramento foi lançado pelo goleiro, arrancou e tocou para Michel Potiguar, livre dentro da área, que chutou rasteiro e marcou.

O São Raimundo bem que tentou, mas o quarto gol do Manauara veio aos 40 minutos. Michel Potiguar recebe passe no meio, arranca livre e cruza chutado para fazer o quarto gol do time no jogo.

O Manauara escalou Wellington, Daniel, Wellyson, Guilherme, Vitinho, Kamdem, Filipe, Higor, Evangelista, Rafael e Danilo.

O Tufão chegou com Matheus, Boca, David, Brandão, Guilherme Guimarães, Serginho, Fernando Jr, Jussimar, Diego Vitor, Ramon e Rossini.

“Sou tufão de coração. Estarei contigo nas derrotas e nas conquistas”, disse o torcedor Geli Vargas nas redes sociais do clube.

Leia mais:

Manauara contrata Felipe Evangelista

Rodney deixa o comando do Amazonas FC

Manaus encara o São Paulo na Copa do Brasil