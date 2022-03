Amazonas FC anuncia reforços para sequência no Campeonato Amazonense

Manaus (AM)- Às vésperas da fase decisiva do Campeonato Amazonense 2022, o Amazonas Futebol Clube anunciou, seis novidades para a sequência da temporada.

Trata-se do goleiro Rodrigo, dos zagueiros Vinicius Soares e Ruan, do volante Caetano, do atacante Eduardo Júnior e o atacante Walter. Os atletas já estão participando das atividades com os novos companheiros.

Com passagens pelas categorias de base do CFZ-RJ, Bangu-RJ, Botafogo-RJ, Figueirense-SC, Flamengo-RJ e Ponte Preta, o arqueiro Rodrigo Antunes Miranda disputou o Campeonato Goiano deste ano pelo Jataiense-GO. Natural do Rio de Janeiro (RJ), ele tem 24 anos e também já atuou por União Madeira-POR, Barra-SC, XV de Jaú-SP, Angra dos Reis-RJ e Mineiros-GO.

Rodrigo

Nascido na cidade de Colméia (TO), Vinicius Ferreira Soares tem 24 anos e já jogou como volante. Ele foi formado na base do Goiás-GO e acumula passagens por Águia-PA, Manthiqueira-SP, Itupiranga-PA, União Suzano e Rio Branco de Venda Nova-ES, seu último clube.

Vinícius

Capixaba da capital, Vitória, Ruan Nascimento Pereira da Silva tem 22 anos. Com passagem pelas categorias de base de Flamengo-RJ e Vasco-RJ, seu último clube foi o Nova Venécia-ES. Assim como os demais, ele terá sua primeira experiência profissional no futebol amazonense.

Ruan

Aos 24 anos e natural de Heitoraí (GO), o volante Caetano chega do Santa Cruz-PE para reforçar a Onça-pintada. Formado nas categorias de base da Aparecidense-GO, Goiás-GO e da Cobra Coral, ele já vestiu as camisas de Jaraguá-GO e Salgueiro-PE.

Caetano

Contratado junto ao Guarany Bagé-RS, Eduardo Gomes Hyppólito Júnior tem 27 anos e nasceu em São Paulo (SP). Ele já vestiu as camisas de Tanabi-SP, Juventus-AC, Juventus-SP, Tirsense-POR, Matonense-SP, Inter SM-RS, Luverdense-MT, Taubaté-SP, Inter de Lages-SC, São Luiz-RS, Llaneros-COL, Primavera-SP, Cascavel-PR e Inhumas-GO.

Eduardo Jr.

Experiência nos gramados

Experiente e com passagens por grandes clubes do Brasil, o atacante Walter foi oficializado como reforço do Amazonas. O jogador estava no Santa Cruz-PE, onde disputou oito jogos pelo Campeonato Pernambucano, marcando três gols e dando uma assistência.

“O presidente me ligou e falou do projeto do clube. Meu sonho é entrar para a história aqui, ser campeão estadual, subir para a Série C. É um time jovem que quer algo grande e eu também quero algo grande para mim e para a minha vida. A torcida pode esperar muita vontade da minha parte”, afirmou o centroavante que foi eleito Craque do Brasileirão em 2013 pelo Goiás-GO.

Walter

Revelado pelo Internacional-RS, o atacante de 32 anos nascido em Recife (PE) passou por grandes clubes do futebol brasileiro, como: Cruzeiro-MG, Goiás-GO, Fluminense-RJ, Athletico-PR, Atlético Goianiense-GO, Paysandu-PA, CSA-AL, Vitória-BA, São Caetano-SP e Botafogo-SP, além do time coral e do Porto-POR. Será a primeira vez dele em gramados amazonenses.

