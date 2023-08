Senador Omar defende reformas de governo Lula para retomada econômica

Brasília (DF) – O senador Omar Aziz (PSD-AM) foi destaque em um debate promovido pelo LIDE, o Grupo de Líderes Empresariais, onde foi colocada em discussão a agenda econômica e o papel do Congresso Nacional nas soluções para o desenvolvimento do País.

Durante o debate, promovido em Brasília nesta quarta-feira (30), o parlamentar e presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado (CTFC), ressaltou a necessidade de encontrar um equilíbrio entre a retomada do crescimento econômico e a manutenção das contas públicas em ordem.

Omar reconheceu a importância de se buscar medidas para diminuir o impacto da crise econômica nos estados e municípios, de forma a garantir o funcionamento adequado dos serviços públicos.

“Compartilhamos do mesmo objetivo que é o desenvolvimento do Brasil, a geração de emprego, é gerar igualdade social em um País como o nosso. Estamos em um momento de estabilidade política e com isso espero que o Brasil consiga chegar a uma estabilidade econômica. Hoje, o presidente Lula trabalha novamente para inserir o Brasil nesse cenário de segurança jurídica e política, com a votação do arcabouço fiscal e a reforma tributária, que esperamos que atraia mais investimentos e oportunidades para os brasileiros”, destacou Omar.

Foto: Divulgação

O debate ocorre no mesmo momento em que a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou a concessão de título de cidadão de Brasília ao senador, em reconhecimento aos esforços em defesa do Distrito Federal. O pedido se deu em razão da retirada do Fundo Constitucional do Distrito Federal do projeto do marco fiscal que tramitou no Senado. “Quando você pensa no Brasil, você tem que pensar em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal”, reforçou Omar.

A participação do senador Omar Aziz no debate promovido pelo LIDE Brasília foi mais uma oportunidade para discutir questões de extrema relevância para o Brasil, como agenda econômica e governabilidade da atual gestão do presidente Lula. O senador declarou estar comprometido na buscar de alternativas viáveis para a retomada do crescimento econômico e na defesa dos interesses da população, além de estar aberto a dialogar com diversos setores da sociedade.

*Com informações da assessoria

