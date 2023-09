General Braga Netto ganha aumento salarial de Valdemar da Costa

Brasília (DF) – Investigado pela Polícia Federal por supostas irregularidades na época em que foi interventor federal no Rio de Janeiro, o general Braga Netto ganhou um aumento salarial no PL recentemente.

Desde abril de 2023, o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, reajustou o salário do militar de R$ 24,8 mil para R$ 28,8 mil — um aumento de 16%, acima da inflação do período.

Na mesma época, Valdemar reajustou o próprio salário em 23%. O aumento veio após o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, desbloquear as contas da sigla.

Braga Netto atua no PL como secretário nacional de Relações Institucionais do partido. Além do salário, a legenda banca um carro com motorista e um flat para o militar morar com a esposa em Brasília.

Além da remuneração partidária, o militar ganha aposentadoria de R$ 35,2 mil brutos (R$ 23,9 mil líquidos) como general da reserva do Exército, segundo dados do portal da transparência.

*Com informações do Metrópoles

