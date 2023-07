Valdemar Costa Neto expulsa deputado do PL que fez o ‘L’ ao lado de ministros de Lula

Yury do Paredão foi expulso do PL porque Valdemar Costa Neto entendeu que ele não compartilha dos mesmo ideais da legenda

O presidente do PL (Partido Liberal), Valdemar Costa Neto, informou nesta quinta-feira (20), que expulsou o deputado federal licenciado Yury do Paredão da legenda. Isso teria ocorrido porque o parlamentar apoia ações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e fez o “L” ao lado de ministros do petista.

“Recebi na sede do PL Nacional o deputado Yury do Paredão, do Ceará, a quem reafirmei que será expulso do partido por não comungar dos ideais de nossa legenda” , escreveu Valdemar no Twitter.

O deputado federal confirmou por meio de suas redes sociais a expulsão do partido e afirmou que respeita a decisão de Costa Neto. “Agradeço a oportunidade dada na eleição de 2022”, publicou. “Sigo como deputado federal defendendo a democracia, fazendo política com diálogo, respeito, sem radicalismo, com tolerância, e defendendo as ações dos governos que tragam melhorias para o povo brasileiro”, acrescentou.

Na segunda-feira (17), Valdemar Costa Neto havia pedido a abertura do processo de expulsão de Yury pelo diretório do partido no Ceará. No dia seguinte, o presidente do PL cearense destacou que iria cumprir a orientação da Executiva Nacional da legenda e abriria o procedimento de investigação sobre fidelidade partidária.

Porém o presidente do PL do Ceará mudou de opinião e passou a defender que a decisão voltasse para Valdemar Costa Neto, por entender que o caso deveria ser deliberado pelo Diretório Nacional.

*Com informações da IstoÉ

