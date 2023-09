Corpo de mulher é encontrado enrolado em tapete

De acordo com informações de vizinhos, era possível sentir um forte odor vindo da direção da casa de Marileide

(Salvador) – Uma corretora de imóveis de 49 anos foi encontrada morta, enrolada em um tapete, na quinta-feira (21). O caso ocorreu em Vilas do Atlântico, na cidade de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Marileide Santos Silva. Testemunhas relataram que fizeram contato pela última vez na segunda-feira (18). Os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) apontarão as causas da morte.

De acordo com informações de vizinhos, era possível sentir um forte odor vindo da direção da casa de Marileide. Além disso, a vítima possuía diversos animais de estimação e do lado de fora da casa era possível ver a inquietação deles.

Amigos de Marileide estranharam a falta de notícias dela e foram até o imóvel. Segundo eles, o corpo dela foi encontrado com marcas de violência e o rosto estava desfigurado.

Um homem foi encontrado desacordado no local e foi encaminhado para o Hospital Menandro de Farias. Ele era caseiro da residência de Marileide há 6 anos e cuidava dos animais dela. O estado de saúde dele não foi revelado.

Uma vizinha, que preferiu não se identificar, disse que a vítima morava na residência, com o caseiro encontrado desacordado, há cerca de 2 meses. Ela ainda disse que não notou o sumiço de Marileide, mas sim do caseiro, porque via ele regularmente pela manhã.

O caso é investigado pela 23ª Delegacia Territorial (DT) de Lauro de Freitas.

