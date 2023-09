Segunda chance para o amor! Relembre casais que seguem juntos após traição

No mundo dos famosos, onde a fama brilha intensamente, as traições muitas vezes são expostas sob os holofotes e nas manchetes. Só que alguns casais famosos escolheram dar uma segunda chance ao amor, mesmo após um certo deslize. E eles encontraram maneiras de lidar com as dificuldades e seguir em frente juntos.

Separamos uma lista para você relembrar os casais que seguem juntos após serem traídos. Dá uma olhada! 👀

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

O casal está junto há mais de dez anos, mas, em 2012, uma crise acabou separando os dois. Giovanna Ewbank descobriu uma que o ator teria se envolvido com a modelo Carol Francischini. Bruno Gagliasso chegou a admitir publicamente que foi infiel e disse ter aprendido “muito com essa lição”.

Recentemente, durante um episódio do podcast “Quem Pode, Pod”, Ewbank falou sobre o que rolou e refletiu: “No início, queria que o avião caísse com ele dentro, estava nem aí. (…) É natural a gente passar por processos em um relacionamento, errar para aprender, para acertar. Todos esses processos são aprendizados para que a gente seja o que a gente é. Se eu não tivesse passado por essa situação, de repente a gente não estaria junto e não teria o relacionamento que a gente tem hoje, sabe? Leal, como a gente tem hoje”.

Os dois seguem juntos e são pais de três filhos: Titi, Bless e Zyan.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão juntos há mais de dez anos — Foto: Reprodução/Instagram

Beyoncé e Jay-Z

Em 2017, durante uma entrevista ao jornal New York Times, Jay-Z admitiu já ter traído Beyoncé. O rapper revelou a infidelidade e disse que fazer terapia foi o caminho para salvar o casamento dos dois. As especulações sobre a traição já rondavam o mundo dos famosos quando em, 2014, imagens de um circuito interno de um elevador mostraram Solange Knowles, irmã de Beyoncé, partindo para cima do cantor, depois do MET Gala.

Inclusive, esse episódio do elevador voltou aos assuntos mais comentados das redes sociais com o lançamento do álbum “Renaissance”, em julho do ano passado. Alguns fãs da diva pop apontaram referências em algumas músicas de que Beyoncé teria perdoado o marido. Como no single “Plastic Off the Sofa”, que diz: “Nós não precisamos da aceitação do mundo. Eles são muito duros comigo, são muito duros com você, garoto”.

Beyoncé e Jay-Z completaram 15 anos de casados em abril deste ano e são pais de três filhos: Blue Ivy e os gêmeos Sir e Rumi.

Beyoncé e Jay-Z são casados há 15 anos — Foto: Reprodução/Instagram

Scheila Carvalho e Tony Salles

Em 2013, Scheila Carvalho estava confinada em um reality show quando empresária e dançarina Kamyla Simioni divulgou imagens que apontavam que ela teria vivido um affair com Tony Salles. Com a repercussão das fotos, o cantor pediu perdão publicamente e disse que se arrependia da infidelidade.

Scheila só ficou sabendo da traição quando foi eliminada do programa, mas acabou perdoando o amado. Eles chegaram a ficar alguns meses separados, mas acabaram reatando o relacionamento no ano seguinte.

Scheila Carvalho e Tony Salles estão juntos desde 2007 e têm uma filha juntos, Giullia, de 13 anos.

Scheila Carvalho e Tony Salles estão juntos há 16 anos — Foto: Reprodução/Instagram

Poliana Rocha e Leonardo

O cantor sertanejo está oficialmente casado desde 1995 com Poliana. Inclusive, a relação dos dois já passou por alguns altos e baixos, com o perdão da influenciadora para supostas traições do cantor. Juntos, eles são pais do cantor Zé Felipe, mas nessas quase três décadas em um relacionamento, Leonardo teve dois filhos com outras mulheres: Matheus, com a cantora Liz Vargas, e João Guilherme, com a bailarina Naira Ávila.

Nas redes sociais, vez ou outra, Poliana surge falando sobre seu relacionamento, ao interagir com seus mais de oito milhões de seguidores.

Poliana Rocha e Leonardo são casados desde 1995 — Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi e Neymar

Neymar e Bruna Biancardi começaram a se relacionar no final de 2021 e assumiram o relacionamento em março do ano passado. Entre idas e vindas, o casal acumulou alguns casos de supostas traições do jogador de futebol.

Em junho de 2022, Neymar teria ficado com a médica Nathália Castro, mas ele negou as especulações e afirmou que a história não se passava de fake news. Já em junho deste ano, após a influenciadora divulgar que estava grávida do primeiro filho de Neymar, Fernanda Campos apareceu nas manchetes afirmando que teria tido um affair com ele na véspera do Dia dos Namorados. Ele chegou a pedir perdão publicamente afirmando que não precisava “justificar o injustificável.”

A última confusão envolvendo o nome de Neymar surgiu quando ele foi flagrado em uma boate espanhole com duas mulheres. Bruna se limitou a dizer, nas redes sociais, que estava “ciente e mais uma vez decepcionada”. No entanto, o atleta não se pronunciou. Os dois, até que venham a público anunciar o rompimento, seguem juntos.

Neymar e Bruna Biancardi começaram a se relacionar no final de 2021 e assumiram o relacionamento em março do ano passado — Foto: Reprodução/Instagram

*Com informações do Gshow

