‘Gaguinho’ é preso após furtar e estuprar mulheres em Manaus

Manaus (AM) – Janderlon de Jesus Silva, de 42 anos, conhecido como “Gaguinho”, foi preso nesta terça-feira (26), na rua Dr. Farias de Souza, bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus, por envolvimento em furtos e estupros de mulheres.

Segundo o delegado Cícero Túlio, na ocasião do crime, as vítimas estavam em um bar e conheceram Janderlon no local. Segundo relato das mulheres, ele as dopou, ministrando altas doses de sonífero em suas bebidas, e, após isso, as conduziu desacordadas até a sua casa.

“O indivíduo se aproveitou da vulnerabilidade delas, furtou os seus aparelhos celulares e cometeu o estupro contra uma delas”, disse.

Janderlon responderá por furto qualificado, estupro de vulnerável e associação criminosa, e ficará à disposição da Justiça.

