Dupla é procurada suspeita de torturar até a morte homem em tribunal do crime no AM

O líder do grupo criminoso foi preso no último sábado (16)

Manaus – Alessandro Moraes Bruno, 34, e Melquisedeque de Carvalho Neves, 42, chamado de “Melqui”, estão sendo procurados por envolvimento no homicídio de Sérgio Murilo, no dia 15 de julho de 2023, em Itapiranga (distante 227 quilômetros de Manaus)

O delegado Aldiney Nogueira, de Itapiranga, relatou que na ocasião do assassinato a vítima foi torturada pela dupla procurada e ainda pelo líder do tribunal do crime do munícipio, que foi preso no último sábado.

Quem tiver informações da localização dos indivíduos, deve entrar em contato pelo número pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, assegurou o delegado.

Líder preso

Marcelo da Silva, de 25 anos, conhecido como “Papagaio”, foi preso suspeito de liderar o tribunal do crime que torturou e matou o jovem Sérgio Murilo. A prisão ocorreu por meio da Polícia Civil, no último sábado (16).

Leia também:

FICCO prende um dos criminosos mais procurados do Brasil em casa de shows

Homens são presos após serem flagrados vendendo drogas em cima de laje, em Manaus

VÍDEO: Corpos de vítimas de acidente aéreo de Barcelos chegam em Manaus