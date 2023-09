Corpo achado em área de mata é de mulher desaparecida em Manaus

Corpo da mulher estava dentro de um saco no Distrito 2

Manaus – A família confirmou que o corpo encontrado dentro de um saco plástico no dia 15 de setembro é de Rita da Silva Costa, de 32 anos, que estava desaparecida desde o dia 7 de setembro de 2023 quando saiu de casa para beber com amigas em um bar da avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

A mãe da vítima, uma idosa de 63 anos, fazia uma busca incansável pela filha até que recebeu informações sobre um corpo do sexo feminino encontrado em avançado estado de decomposição dentro de um saco plástico em uma área de mata da avenida dos Oitis, bairro Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus.

O corpo de Rita já estava esqueletizando e o reconhecimento só foi possível graças a duas tatuagens ainda visíveis e ainda pelo sapato que a mulher usava no dia em que desapareceu de casa. A filha da mulher contou que ela recebia ameaças do ex-marido mas que ele confirmou não saber o que tinha acontecido com ela e ainda prestou assistência para a mãe durante o velório de Rita.

A mulher foi encontrada por um funcionário de um empresa de telecomunicações, momento em que ele acionou uma equipe da Polícia Militar (PM). O corpo estava com pés e mãos amarrados e com um pano envolto ao pescoço.

O caso da morte agora está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Rita foi enterrada pela família em cemitério da capital nessa quinta-feira (22).

