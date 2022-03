Aniversário do Rio Preto da Eva, no AM, conta com atrações nacionais

Rio Preto da Eva (AM)- Com shows de cantores nacionais como Wesley Safadão, Israel Novaes, Léo Magalhaes e JM Puxado, a Prefeitura de Rio Preto da Eva, em parceria com a Fundação Estadual o índio (FEI), realiza nos dias 31 de março e 1º, 2 e 3 de abril, o aniversário do município com a 5ª Feira da Piscicultura e a 1ª Feira de Artesanato Indígena.

As feiras ocorrem durante o 40º aniversário do município (a 80 quilômetros de Manaus). O evento foi anunciado por meio das redes sociais da prefeitura da cidade. Segundo a Prefeitura de Rio Preto da Eva, todas as atrações nacionais estão confirmadas.

A programação vai acontecer no balneário municipal.

A programação vai acontecer no balneário municipal, localizado na entrada da cidade e deverá movimentar na economia local mais de R$ 28 milhões, conforme ressaltou o prefeito do município Anderson Souza, que acredita ser uma oportunidade de desenvolvimento para a região.

Apesar do evento precisar dispor de um alto valor, o prefeito destacou que a prefeitura de Rio Preto da Eva vai ceder apenas R$100 mil, pois vai contar com maior aporte dos órgãos e fundações parceiras.

Ao falar sobre a organização das atividades econômicas, a organização deu orientações aos empreendedores.

“Quem quiser ter a sua barraca no evento procure a Secretaria de Empreendedorismo e Turismo para se habilitar e poder vender suas bebidas, seu lanche”, informou.

De acordo com o secretário municipal de planejamento, agroindústria, comércio e turismo de Rio Preto da Eva, Ronislei Martins, a expectativa é receber em torno de 100 mil turistas e visitantes nos quatro dias de evento.

Para o diretor-presidente da FEI, Zenilton Mura, a iniciativa é a porta de entrada para expandir a cultura e o desenvolvimento dos povos indígenas.

“Atualmente temos peças de artesanato e produtos naturais produzidos por indígenas que muitos da sociedade não têm conhecimento. Nosso objetivo com a feira é poder espalhar o trabalho que é feito por eles e, acima de tudo, mostrar a nossa cultura para aqueles que vêm de outros lugares do país e do mundo para nossa região”, disse.

A realização do evento é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva, com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas e Fundação Estadual do Índio (FEI).

