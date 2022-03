Liceu Claudio Santoro realiza audição para grupos artísticos em Manaus

Os candidatos podem fazer a inscrição por meio do link na bio do Instagram da Cultura (@culturadoam) e do Liceu (@liceudoam)

Manaus (AM)- A partir desta quarta-feira (16), o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, abre inscrições gratuitas para os grupos artísticos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro.

A seleção vai ser realizada a partir do dia 22 de março, por meio de audição na unidade do Sambódromo (Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro).

Segundo o maestro Davi Nunes, diretor do Liceu, vão ser avaliados candidatos para o Grupo Experimental de Teatro, para pessoas a partir de 18 anos; Balé Jovem, para idades de 16 a 28 anos; Coral Infantil, para faixa etária de 7 a 12 anos; Coral Infantojuvenil, para 13 a 17 anos; e Coral Adulto, para 26 a 49 anos.

“Essas audições abrem portas para quem já tem conhecimento e quer desenvolver mais o talento, dentro do processo pedagógico de formação para o caminho profissional”, afirma o diretor. “É um momento importante para o Liceu, que identifica esses alunos para participação das atividades em grupo e solo”, enfatiza.

O secretário Marcos Apolo Muniz reforça que os selecionados nas audições têm ainda oportunidade de compor os Corpos Artísticos do Estado no futuro.

“Já tivemos alunos dos grupos artísticos que, hoje, fazem parte do Balé Folclórico do Amazonas e da Orquestra de Violões. A experiência também serve como base para quem vislumbra ingressar na Universidade do Estado do Amazonas”, comenta o titular da pasta de Cultura e Economia Criativa.

Inscrições

Os candidatos podem fazer a inscrição por meio do link na bio do Instagram da Cultura (@culturadoam) e do Liceu (@liceudoam). O resultado vai ser comunicado por telefone, dois dias após a avaliação.

Para o Grupo Experimental de Teatro, os candidatos devem apresentar uma cena teatral, com um texto de livre escolha e, no máximo, 10 minutos de duração, com canto e dança. Entre os critérios de seleção estão expressão corporal, voz, interpretação, História do Teatro e performance artística.

Para o Coral Infantil, Infantojuvenil e Adulto vão ser avaliados os critérios afinação, conhecimento e domínio técnico básico vocal e interpretação musical a partir de uma música de livre escolha.

Para o Balé Jovem, os critérios são afinação, conhecimento e domínio técnico básico vocal e interpretação musical. O candidato vai ter até 5 minutos para apresentar uma peça de livre escolha.

