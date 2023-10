Padrasto preso por estuprar enteada de 14 anos e ameaçava abusar da filha em Manaus

Manaus – Um homem, de 41 anos, foi preso nesta quinta-feira (5), suspeito de estuprar a ex-enteada, de 14 anos, na casa da mãe dela na Zona Norte de Manaus.

A prisão ocorreu por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) no bairro Santa Etelvina, ainda na Zona Norte da capital amazonense.

De acordo com informações da delegada Joyce Coelho, titular Depca, o abuso acontecia desde em que a vítima tinha ainda 11 anos de idade.

“Esse infrator abusou dessa vítima desde em que ela tinha ainda 11 anos e nesse tempo ele ainda tinha um relacionamento com essa mulher, que inclusive, ele tem uma filha também menor de idade”, disse a delegada.

Ainda de acordo com a autoridade, mesmo depois do relacionamento entre o suspeito e a mãe da vítima, ainda houve outro abuso no dia que o homem levou a ex-enteada para comprar um presente, mas desviou o caminho junto dela para um terreno abandonado.

“O último abuso ocorreu no dia 19 de maio deste ano, quando esse homem levou a menina para comprar um presente para ela, mas acabou desviando o caminho e a levou para uma área de mata. Além de abusar sexualmente, ele agredia tanto na forma verbal quando a física e ainda dizia que se ela não ficasse com ele, a irmã dela, que é filha do suspeito com a mãe da vítima, também seria estuprada”, concluiu a delegada.

As investigações da Depca apontam ainda que o caso só foi descoberto após a mãe conversar com a filha sobre ela ainda ser virgem ou não. A menor teria relatado os estupros e imediatamente, a responsável dela procurou a Polícia Civil.

O homem foi preso e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Ele tem outras passagens na polícia pelos crimes de roubo e violência doméstica e agora está à disposição da justiça.

