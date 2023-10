Manaus (AM) – Cansado das constantes quedas de energia elétrica em sua área residencial, um morador, que não quis se identificar, denunciou ao Em Tempo, que durante a noite de terça-feira (3), os bairros Santo Antônio, Glória, e parte da Avenida Brasil, ficaram sem fornecimento de energia das 19h às 00h.

Entre as cinco horas em que os moradores ficaram no escuro, alguns cidadãos fizeram um boletim de ocorrência para a Amazonas Energia, e ao serem atendidos, os atendentes não informaram o que está acontecendo; outros nem conseguiram o contato.

“Ligamos várias vezes, mas não tivemos nenhuma resposta sobre o que estaria acontecendo, já que nenhum transformador explodiu para justificar a falta da energia no bairro”, contou o morador.

Ainda segundo o denunciante, após o retorno do fornecimento de energia, houve uma oscilação no sistema, de 10 em 10 minutos.

“A preocupação é causar prejuízo, ou seja, queimar os eletrodomésticos dos consumidores. Oscilou cerca de três vezes”, finalizou o popular.

Segundo a Amazonas Energia, devido as altas temperaturas, o grau de ocorrências está elevado, desde agosto. O fenômeno El Niño tem deixado a temperatura muito mais elevada, consequentemente, isso tem gerado algumas ocorrências na rede. As equipes foram reforçadas para atender as ocorrências, mas é um índice fora do normal.

Falta de energia na comunidade São João do Tupé

Uma situação semelhante ocorre na comunidade São João do Tupé, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Tupé, que fica próximo a Manaus.

Uma moradora procurou o Em Tempo durante a terça-feira (3), e informou que, por conta das quedas de energia na localidade, muitos vizinhos perderam eletrodomésticos por conta da má prestação de serviço da concessionária Amazonas Energia.

“Toda semana falta energia elétrica na comunidade, temos muito prejuízo de alimentos, eletrodomésticos e eletrônicos. A falta de energia elétrica aqui é antiga, nós sofremos muito. Aqui já perdemos geladeira, freezer, máquina de lavar roupa, não só eu, mas muitos vizinhos também”, relatou a cidadã.

Em decorrência do déficit de energia, os alunos da comunidade também são diretamente atingidos. A situação só não ficou mais prejudicial aos docentes e discentes, pois os educadores são comprometidos com o ensino básico, mesmo em meio à situação insalubre.

” [Os alunos] não ficam sem aulas, porque somos guerreiros. Mas o calor ficar insuportável. Principalmente agora em pleno verão amazônico e com essa estiagem atípica. Na escola já queimaram monitores, CPU’s, geladeiras e freezers”, descreveu a denunciante.

Em nota, a Amazonas Energia informou o fornecimento de energia na comunidade do Tupé encontra-se normal, a ocorrência foi atendida ontem mesmo, normalizando assim o fornecimento de energia na localidade. Desde agosto, aumentaram as ocorrências, solicitações de serviços pelas equipes de manutenção da Amazonas Energia, que atuam em regime de plantão de 24 horas.

