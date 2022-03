PSDB faz publicação reforçando confiança em Arthur Neto

Manaus (AM) – O perfil oficial do Partido da Democracia Brasileira (PSDB), fez uma publicação nas redes sociais prestando apoio às decisões do presidente estadual da sigla no Amazonas, Arthur Neto. O post foi feito na manhã desta quarta-feira (16).

“O PSDB Nacional confia na condução do Presidente Estadual no Amazonas, o ex-prefeito e ex-senador Arthur Neto, na construção das alianças para o futuro do Estado no pleito de 2022”, escreveu.

Na foto, Arthur aparece ao lado do presidente nacional do partido Bruno Araújo. A publicação foi feita durante a “briga” interna que acontece no PSDB Amazonas entre Arthur Neto, que anunciou a ida de Amazonino para o grupo, e o senador Plínio Valério, que declarou sua pré-candidatura para o governo.

Plínio afirma que o partido não irá apoiar a candidatura de Amazonino e que a ida do político “não faria o menor sentido”. O senador salientou que possui o apoio de outros senadores do PSDB que assinam um documento pedindo a asseguração de sua candidatura.

“Demandamos autonomia na condução do pleito, para que Senador Plínio Valério dispute o cargo de governador do estado do Amazonas”, salienta o documento endereçado a Bruno Araújo.

