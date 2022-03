Detran recebe ‘ônibus inteligente’ da SSP-AM para fiscalização de trânsito

Manaus (AM) – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) recebeu, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, um “ônibus inteligente” para auxiliar o Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) nas blitze realizadas em Manaus e no interior do Estado.

O órgão também recebeu 22 coletes balísticos para os agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot). Esses equipamentos foram adquiridos por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

O ônibus inteligente está sendo envelopado com a identidade visual do Detran-AM e, na próxima semana, será integrado às operações de trânsito realizadas pelo Neot.

Já os coletes foram entregues nessa terça-feira (15) para uso imediato dos agentes de trânsito.

Para o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, a entrega desses equipamentos vai possibilitar mais efetividade operações de trânsito.

“A valorização dos nossos agentes é fundamental, pois eles são responsáveis pela fiscalização do nosso trânsito e com esses equipamentos, ofertamos mais segurança a eles e para o cidadão”, reforçou Rodrigo de Sá.

Ônibus

O “ônibus inteligente” possui uma estrutura para a lavratura de flagrantes, em caso de crimes de embriaguez ao volante, mas seu maior destaque é o sistema de câmeras que possibilitará a conferência de placas veiculares com restrição de furto ou roubo, mesmo antes do veículo entrar na blitz.

“Com esse ônibus, poderemos fiscalizar um número maior de veículos, pois quando o funil de fiscalização fica cheio alguns carros acabam passando, por conta do excedente. Com isso, todos os carros com restrição serão alertados e isso irá contribuir também para uma abordagem mais seletiva, contribuindo ainda mais com a segurança pública do estado”, destacou o coordenador-geral do Neot, Victor Mansur.

*Com informações da assessoria

Edição: Leonardo Sena

Leia mais:

Fiscalização no trânsito e transportes aumentam em Manaus

Prefeitura opta por serviços noturnos para não comprometer trânsito

Prefeitura reforça fiscalização para coibir transporte irregular em Manaus