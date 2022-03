Prefeitura opta por serviços noturnos para não comprometer trânsito

Manaus (AM) – Obras de recapeamento asfáltico, em diversos bairros da capital, estão sendo realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). Para não comprometer o trânsito, a Prefeitura de Manaus tem optado pela parte noturna para realizar os serviços.

Santa Etelvina, Colônia Terra Nova, Cidade de Deus, Morada do Sol, Cidade Nova, Aleixo, Vieiralves e Centro, estão entre os bairros que recebem as obras.

Na Zona Norte, os serviços são feitos na rua 44, conjunto Oswaldo Frota 2, bairro Cidade Nova, importante via de acesso até o Francisca Mendes 1. A via estava bastante deteriorada por conta do grande número de buracos, comprometendo a trafegabilidade e causando transtornos aos moradores. Outra frente de trabalho atua na rua Fagundes, também no bairro Cidade Nova.

Neste sábado (12), ainda na Zona Norte, as equipes de obras trabalham no bairro Cidade de Deus, aplicando a massa asfáltica em um serviço de recapeamento total na rua Botafogo, em 500 metros de extensão.

O comerciante Jonas Lima, que trabalha no local há mais de 10 anos, diz que a via estava intrafegável. Ele agradeceu pelos serviços de recapemaneto.

“Essa rua Botafogo era cheia de buracos, mas melhorou muito, chegou o asfalto, e eu quero agradecer ao secretário de Infraestrutura Marcos Rotta e ao nosso prefeito David Almeida, que também está dando esse apoio aqui na comunidade”, ressaltou o comerciante.

Zona Centro-Sul também recebe reparos

Na Zona Centro-Sul, os serviços de recapeamento asfáltico continuam nas vias do Vieiralves. A área comercial terá dez ruas beneficiadas. Ainda na zona Centro-Sul, o Parque das Laranjeiras também recebeu recapeamento asfáltico. Oito ruas foram beneficiadas.

A Prefeitura de Manaus conta sempre com a ajuda dos moradores em toda a cidade, na identificação de áreas mais afetadas por problemas de infraestrutura, para que as obras emergenciais sejam feitas de forma imediata.

*Com informações da assessoria

Edição: Leonardo Sena

