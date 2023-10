Projeto que institui ‘Campanha Julho Laranja’ avança na CMM

Manaus (AM) – O Projeto de Lei (PL) de nº 124/2023, de autoria do vereador Dr. Daniel Vasconcelos (Podemos), que institui a “Campanha Julho Laranja”, teve parecer favorável da 6ª Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta quarta-feira (18). O PL, cujo objetivo é incentivar os cuidados odontológicos e da saúde bucal em crianças na cidade de Manaus, teve aprovação em 1ª discussão no Plenário da Casa, agora vai à 2ª discussão.

Segundo o presidente da Comissão de Direitos Humanos, Povos Indígenas e Minorias da Câmara, a infância é momento propício para iniciar os cuidados com a saúde bucal.

“É nesta fase da vida que as crianças podem ter o desenvolvimento das arcadas dentárias e o crescimento dos ossos da face prejudicados, acarretando diversos problemas, como a má oclusão dentária, que influencia diretamente a estética do sorriso e na qualidade de vida, prejudicando inclusive a autoestima, a mastigação, respiração, comunicação, entre outros. Tudo isso pode ser evitado ou atenuado, através de cuidados e visitas ao dentista,” explicou Daniel, que também é cirurgião-dentista.

No projeto, o público-alvo da Campanha Julho Laranja são os pais, responsáveis, crianças e adolescentes, e o foco é intensificar os cuidados odontológicos precoces, a prevenção de problemas oclusais e o desenvolvimento de hábitos saudáveis nas crianças, desde o nascimento.

Se aprovado, o PL seguirá para sanção do prefeito da cidade, a campanha deverá ser implementada por meio de palestras, debates, distribuição de impressos educativos, exposições práticas, publicidade e propagandas, expondo os benefícios de uma saúde bucal adequada.

*Com informações da CMM

