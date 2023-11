Irmãs são mortas a facadas durante briga com mulher misteriosa no Amazonas

Manaus – Rebeca Gaia, de 25 anos, e a irmã dela Julie Gaia, de 21, foram assassinadas a facadas durante uma confusão ocorrida na madrugada desta sexta-feira (3), no bairro Nova Conquista, em Barreirinha, interior do Amazonas.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PM), as duas irmãs entraram em luta corporal com uma mulher ainda identificada, quando a suspeita desferiu várias facadas nas vítimas e depois fugiu também ferida. Não há informações sobre a motivação da briga.

Ainda de acordo com informações da PM, as duas ainda foram levadas até o hospital do município, mas já chegaram sem vida.

O caso agora passa a ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Ainda não há informações se a mulher suspeita do crime foi identificada ou presa.

Os corpos de Rebeca e Julie foram encaminhados para o necrotério do hospital da cidade.

