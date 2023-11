Manaus – Um jovem identificado como Jefferson Carvalho Ferreira, de 22 anos, foi assassinado a tiros em frente a uma residência, localizada na rua Frederico Lopes Garcia, bairro Parque São Pedro, em Manaus. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (2).

De acordo com informações da Polícia Militar, Jefferson estava conversando com os familiares e vizinhos na frente de uma residência, quando dois suspeitos em uma motocicleta se aproximaram e mandaram as pessoas que estavam perto correr.

Ainda segundo a polícia, em seguida, os criminosos efetuaram os disparos de arma de fogo contra a vítima. A moto usada pelos criminosos foi abandonada em uma área próxima ao local do crime.

A equipe do Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC) foi acionado para realizar o procedimento de perícia. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo da vítima.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

