VÍDEO: mulher destrói panificadora para vingar filha agredida

Uma cena de caos ocorreu na avenida Presidente Getúlio Vargas, no centro da cidade de Breves, no Marajó, ilha do estado do Pará, quando uma mulher visivelmente alterada confrontou uma funcionária de uma padaria local. As informações são do Diário Online.

A situação foi registrada em imagens que rapidamente se espalharam nas redes sociais, chamando a atenção dos internautas.

Nas imagens, é possível ver uma mulher sendo segurada por um funcionário da padaria, enquanto alguns populares também tentam intervir. Testemunhas no local relatam que a situação teve início após a mulher acusar uma funcionária da padaria de ter agredido sua filha em um incidente anterior.

Diante da situação, a mulher teria ido até a padaria para tirar satisfação com a funcionária em questão, alegando que sua filha havia sido agredida nas dependências do estabelecimento. Os populares que estavam no local confirmaram a veracidade da agressão, bem como familiares da mulher.

A recepção do estabelecimento ficou completamente destruída e bagunçada. Até mesmo um extintor foi arrancado da parede.

mulher invade panificadora e faz 'quebra-quebra' para vingar filha agredida. pic.twitter.com/gpyFMJAR10 — Portal Em Tempo (@emtempofb) November 3, 2023

