Manaus (AM) – Um suspeito de assalto, ainda não identificado, foi agredido por populares no bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus, após tentar concluir o crime com uma arma falsa.

Segundo informações preliminares, o homem havia assaltado uma barbearia nas proximidades e se preparava para cometer o novo crime em um comércio que vende açaí.

Depois que concluiu o assalto, o homem foi capturado por populares, que revoltados, deram socos e chutes no suspeito. Não há informações se a polícia foi chamada para atender a ocorrência e nem o estado de saúde do criminoso.

VÍDEO: ladrão com arma falsa apanha de população após tentar cometer assalto. pic.twitter.com/Ir6rvw3b0s — Portal Em Tempo (@emtempofb) September 26, 2023

