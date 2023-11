Trecho de avenida passa por drenagem em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), atua, nesta terça-feira (7), de forma emergencial, na avenida Governador José Lindoso (Torres), trecho localizado no bairro Parque 10 de Novembro, em frente a uma academia. As equipes executam a implantação de rede de drenagem, após sobrecarga do sistema, durante chuva desta manhã.

A chuva, iniciada na madrugada, ocasionou um deslizamento do talude, que invadiu parte da pista e obstruiu a drenagem.

“O dia iniciou com muita chuva, mas a Seminf está atuante pelas ruas da cidade, seguindo a determinação do prefeito David Almeida e do secretário de Obras, Renato Junior. Aqui, nesta parte do bairro Parque 10, que pega trecho das Torres, as equipes dão continuidade aos serviços de manutenção da drenagem e confecção das caixas coletoras. Também atuamos na limpeza da pista com o caminhão-pipa, para amenizar o barro que caiu por conta da chuva”, explica o subsecretário de Serviços Básicos, Efrain Aragão.

Devido a ausência de rede de drenagem, o talude erodia em período de chuva, alagando e sujando a pista. O Distrito de Obras implanta 10 metros de drenagem e duas caixas coletoras, que irão ajudar na coleta das águas pluviais. Na sequência, a equipe deve executar a implantação de meio-fio e sarjeta.

*com informações da assessoria

