A influenciadora e assistente de palco do Domingo Legal (SBT) Luana Andrade, que ficou conhecida como Lu Andrade, morreu nesta terça-feira (7), aos 29 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da influenciadora digital.

“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento da nossa querida assessorada Luana Andrade. Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos”, informou a MM Estratégia de Imagem.

O assessor informou que a causa da morte foi por complicações durante uma lipoaspiração no joelho realizada ontem no Hospital São Luiz, unidade do Itaim, em São Paulo, onde Luana não resistiu a uma das paradas cardiorrespiratórias.

Luana era amiga do surfista Gabriel Medina que usou as redes sociais para lamentar a morte da inlfuencer e fazer um alerta: “Hoje perdi uma amiga por procedimentos estéticos ‘simples’. O mundo tá surreal, gente”. Seguiu o post de Medina em sua conta do Instagram.

Gabriel Medina posta story lamentando a morte de sua amiga Luana, que sofreu complicações após realizar um procedimento estético e faz alerta. 😱🥹✨ pic.twitter.com/NEptv0SarL — Santhos 🏳️‍🌈✨ (@san_thosed) November 7, 2023

Luana e o namorado João Hadad, participaram do Power Couple, na Record TV, o influenciador ainda não se pronunciou publicamente sobre a morte da influenciadora.

