Vila Olímpica de Manaus recebe a Copa Brasil Centro Norte de Rugby 2022

Manaus (AM)- A Vila Olímpica de Manaus recebe, neste sábado (19), às 13h, o jogo entre o Grupo de Rugby da Universidade do Amazonas (Grua) contra a equipe Rugby Sem Fronteiras (RSF), de Brasília, válido pela Copa Centro Norte de Rugby 2022.

A competição, conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) e vale vaga para a Copa do Brasil de Rugby.

“Ter representantes amazonenses nessas competições de nível nacional, faz parte do desenvolvimento do nosso trabalho. Seja no rugby ou em outra modalidade, de alto rendimento, queremos sempre que o nosso estado esteja em evidência, porque sabemos da dedicação dessas equipes”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Organizado pelos clubes do centro oeste e norte do Brasil, o torneio tem a participação de 4 equipes; Goianos Rugby de Goiânia, RSF de Brasília; Cuiabá Rugby de Cuiabá e o GRUA de Manaus.

Campeã da edição de 2019, a equipe visa subir novamente ao pódio. “Somos a única equipe do Norte, respeitamos o time de Brasília, mas queremos sempre que o Amazonas esteja no mais alto nível e vamos em busca da vitória”, destacou o técnico do time, Fábio Souza.

Atletismo

Visando elevar o nível dos atletas das categorias sub-16 e sub-18, nesta sexta (18), às 15h, e no sábado (19), a partir das 7h, acontece o Torneio Geraldo Teixeira de Atletismo, na Vila Olímpica de Manaus.

Com provas de 10.000m rasos, salto em altura, 110m com barreiras, lançamento de disco, dardo e martelo, arremesso de peso, salto em distância, e outros. Nos naipes masculino e feminino, os melhores colocados garantem pontos no ranking nacional da modalidade.

A expectativa é que 80 atletas participem da competição, que é organizada pela Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas (FEDAEAM)

Conforme o decreto publicado na quarta-feira (16), no Diário Oficial do Estado N°45.288, fica permitido a venda de ingressos com ocupação total em estádios e ginásios, seguindo todos os protocolos de biossegurança.

Confira agenda completa deste fim de semana:

Vila Olímpica

Competição: Torneio Geraldo Teixeira de Atletismo

Data e hora: Sexta (18), às 15h, e sábado (19), às 7h

Organização: Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas (FEDAEAM)

Vila Olímpica

Competição: Copa Centro Norte de Rugby 202

Data e hora: Sábado (19), às 13h

Organização: Clubes de Rugby centro oeste e norte

Estádio Ismael Benigno

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Nacional x Iranduba

Data e hora: Sábado (19), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Estádio Carlos Zamith

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Fast x Amazonas

Data e hora: Sábado (19), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Competição: Copa Jefferson Marques de 12 Toques

Data e hora: Domingo (20), às 8h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol de Mesa (Fefman),

Arena da Amazônia

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Manaus x Manauara

Data e hora: Domingo (20), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

FOTOS: Mauro Neto/Faar

*Com informações da assessoria

