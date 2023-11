Homem é morto com 30 tiros durante pescaria com amigo no interior do AM

A polícia ainda segue investigando a motivação do crime e os suspeitos envolvidos

Parintins (AM) – Carlos Augusto Bentes Miranda, de 33 anos, foi assassinado e Sidney Simas de Souza, ferido após serem atacados por criminosos no Lago Paranapanema, no município de Parintins, na tarde de quarta-feira (29).

Segundo a polícia, as vítimas estavam pescando em um barco, quando outros homens armados se aproximaram em outra embarcação e dispararam várias vezes contra eles.

Carlos Augusto foi baleado com mais de 30 tiros no peito e morreu na hora, Sidney Simas levou um tiro no rosto que atravessou o queixo, mas mesmo ferido, conseguiu pilotar o barco até um porto, onde foi socorrido por populares.

A vítima foi levada para o Hospital Jofre Cohen e segue internada. A polícia ainda segue investigando a motivação do crime e os suspeitos envolvidos.

Leia mais:

Trabalhadores são assassinados a tiros enquanto descarregavam areia no interior do AM

Prefeito de cidade na Colômbia faz réplica do avião que caiu com time da Chapecoense

Homem é condenado a 37 anos de prisão por matar filha de 15 anos em Manaus