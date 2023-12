Uber pagará R$ 100 mil para família de jovem morta em acidente no Centro de Manaus

A Uber Brasil firmou um acordo com a família da jovem Fernanda Rodrigues Pinheiro, de 18 anos, vítima de acidente de trânsito em Manaus em abril deste ano, para encerrar um processo judicial. O valor a ser pago será de R$ 100 mil.

O acordo foi homologado no dia 4 deste mês pela juíza Maria Eunice Torres do Nascimento, da 9ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho, onde o valor foi proposto pela própria Uber.

No início do processo, a família de Fernanda pedia indenização no mesmo valor, além de uma pensão de um salário mínimo.

Relembre o caso

No dia 14 de abril, por volta de 21h30, no cruzamento das Avenidas Getúlio Vargas e Ramos Ferreira, no Centro Histórico de Manaus, o tenente do Exército, Yan Danrlei Ferreira Rozendo, de 28 anos, avançou o sinal vermelho e atingiu o veículo em que Fernanda estava.

A vítima havia solicitado uma corrida via aplicativo Uber, e o motorista Edney Franklin Silva do Amaral, de 33 anos, conduzia o veículo modelo Ford Ka, em direção ao bairro Aparecida, Zona Sul de Manaus.

As investigações apontaram que o tenente avançou o sinal vermelho no cruzamento das avenidas e atingiu a lateral traseira direita do carro Ford Ka. Fernanda e Edney foram arremessados para fora do veículo.

Fernanda morreu na hora e Edney foi levado para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, para receber atendimento médico. O homem foi internado em estado grave e ficou em coma por seis dias.

Na época, Yan foi conduzido à sede do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) para fazer teste de bafômetro, que deu negativo.

O relatório da Polícia Civil enviado à Justiça indiciou o tenente por homicídio e lesão corporal culposos (quando não há intenção).

