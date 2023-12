Empresária é morta na frente da família durante assalto em Manaus; VÍDEO

Segundo a polícia, a vítima foi abordada ainda dentro do carro, ela estava com a renda da choperia que é proprietária, reagiu e foi baleada

A empresária Edy Cláudia Oliveira Alves, de 41 anos, foi morta com três tiros na noite desta quarta-feira (27) durante um assalto na frente da casa onde morava, na rua Dibo Felipe, bairro Presidente Vargas, Zona Sul de Manaus. A vítima foi atacada pelo criminoso na frente da família. O crime foi registrado por câmeras de segurança. Veja o vídeo abaixo.

De acordo com o registro do Boletim de Ocorrência (BO), o crime aconteceu por volta das 21h40. A empresária e a família estavam dentro de um veículo de aplicativo, eles retornavam da choperia que é de propriedade de Cláudia, ela estava com toda a renda do dia, a quantia total não foi informada.

A gravação da câmera de segurança mostra um motoqueiro abordando as vítimas que desceram do carro. Cláudia foi abordada ainda dentro do automóvel, ela reage e o assaltante faz os disparos contra ela.

As imagens ainda mostram que a vítima jogou algumas notas de dinheiro para fora do carro, que se espalharam pela rua. Outra vítima recolhe e passa para o criminosos, que foge em seguida.

Ainda segundo a polícia, Cláudia chegou a ser socorrida e levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) São Raimundo, mas não resistiu.

O corpo da empresária foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

