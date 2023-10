Tech Talks leva Indústria 5.0 e empreendedorismo para estudantes em Manaus

Manaus (AM) – A Fundação Paulo Feitoza – FFPtech – promoveu mais uma edição do Tech Talks na noite da última quarta-feira (18). O evento, realizado em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), contou com as palestras de especialista sobre Indústria 5.0, Internet das Coisas e Empreendedorismo de Startups.

A programação, que ocorreu na sede da Academia STEM, da UEA, Zona Centro-Sul de Manaus, também permitiu que alunos e profissionais da tecnologia pudessem esclarecer dúvidas sobre os temas e conceitos abordados.

Um dos palestrantes do evento foi o Gerente de Projetos da FPFtech e Mestre em Engenharia de Produção, Ricardo Moura. Para ele, que é ex-aluno da UEA, voltar a instituição de ensino como palestrante para falar sobre Indústria 5.0 foi uma experiência enriquecedora tanto pessoal quanto profissional.

“É muito interessante estar de volta na UEA. Eu comecei o curso de Engenharia aqui. Agora poder voltar é muito bacana. Essa programação é especialmente voltada para os participantes do Tech Talks”, destacou.

Outro palestrante do evento foi o Ueliton Rodrigues, Engenheiro de Telecomunicações da Fundação Paulo Feitoza. Ele celebrou a oportunidade de conversar com estudantes e conectar o ensino acadêmico com a prática da indústria.

“A programação contribui bastante para os estudantes. Na palestra, falamos sobre o conceito de tecnologia de Internet das Coisas no contexto industrial e como dispositivos inteligentes podem se comunicar”, falou.

Teck Talks Mais de 2 mil estudantes já foram alcançados pelas diversas edições do Telk Talks, que visa levar conhecimento para as universidades e escolas técnicas de Manaus sobre pautas que envolvam Ciência, Tecnologia e Inovação.

